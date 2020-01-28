Глава МИД Литвы посетит Беларусь 3 февраля

Минск, 28 января. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посетит Беларусь 3 февраля. Это подтвердил БелаПАН заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии белорусского МИД Андрей Шупляк.

Повестку визита белорусское внешнеполитическое ведомство пока не раскрывает, однако на прошлой неделе балтийское информагентство BNS сообщило, что глава МИД Литвы во время визита в Минск может предложить Беларуси альтернативу импорта нефти и газа.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Беларусь диверсифицировала источники поставок энергоносителей, и один из таких примеров — использование Клайпедского порта и Литовских железных дорог. <…> Если будет интерес, то можно будет также рассмотреть и вопросы поставок газа", — цитирует Линкявичюса информагентство.

Помимо переговоров с властями Беларуси глава МИД Литвы также намерен пообщаться с представителями гражданского общества, сообщил БелаПАН директор центра исследований и прогнозов развития "Европейский диалог", экс-председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, который приглашен на эту встречу.