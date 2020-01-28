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Дата распечатки: 28.01.2020 17:25
 
28.01.2020 16:24 Фото

Пресс-конференция, посвященная ситуации с коронавирусом

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28 января в Министерстве здравоохранения состоялась пресс-конференция, посвященная ситуации с коронавирусом 2019-nCoV.

На снимках:
1—3, 7, 10, 11, 14 — министр здравоохранения Владимир Караник;
4, 13 — заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Игорь Карпов;
5 — заместитель начальника управления Азии и Африки МИД Игорь Белый;
8 — заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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