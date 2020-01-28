Лукашенко о проблемах АПК Витебской области: Речи о списании долгов быть не может

Минск, 28 января. На совещании 28 января в Минске по проблемам агропромышленного комплекса Витебской области Александр Лукашенко потребовал наладить эффективную работу предприятий АПК, заявив, что списания долгов для них не будет.

"Речи о списании долгов быть не может, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха".

Как следует из сообщения телеграм-канала "Пул Первого", списать долги предложил в ходе совещания премьер-министр Сергей Румас. "Сергей Николаевич, вы же банкир, а предлагаете такое", — отреагировал Лукашенко.

Пресс-служба главы государства напоминает, что проблемные вопросы АПК региона уже обсуждали в ноябре в Витебске, тогда были даны поручения для исправления ситуации. "Первый вопрос: какие конкретные меры предлагаются? Каковы выработанные модели финансового оздоровления предприятий и, главное, что это даст в результате? — спросил Лукашенко, обращаясь к участникам совещания. — В представленных материалах основной упор пока сделан на меры государственной поддержки. Если это единственное, с чем вы сюда пришли, то мы просто напрасно потратим время".

По его словам, все работники предприятий АПК Витебской области, от рядовых сотрудников до руководителей, "должны встряхнуться, трудиться с максимальным напряжением. "Предупредите их, что если государство сделает соответствующие шаги им навстречу, то им придется работать с утра до ночи, чтобы не только вернуть долги, которые у них накоплены, но и вывести свои предприятия на безубыточную работу", — сказал Лукашенко.

Глава государства добавил, что, ориентируя людей на интенсивную работу, "необходимо в безусловном порядке обеспечить им достойную заработную плату". "Людей, конечно, надо заставить работать в Витебской области, как и в других областях, — тех, кто еще не понял, что надо напрягаться и работать. Но надо не забывать, что если вы напрягаете людей, вы им вовремя должны платить нормальную заработную плату. Как эта проблема решается в ваших планах? Чем рассчитываете не только удержать людей на селе, но и привлекать новых, высококлассных, специалистов?" — поинтересовался Лукашенко.



Он повторил свое требование о том, что сельское хозяйство Витебской области надо "существенно модернизировать". "Модернизация должна быть по главному направлению: что будем возделывать в Витебской области — зоне не просто рискованного, а критического земледелия?" — отметил он. С учетом особенностей региона, во многих районах неэффективно, например, возделывание кукурузы на зерно, других культур, поэтому концентрироваться необходимо на производстве молока и мяса, считает Лукашенко.

"Главное, что сделано правильно в Витебской области, — мы пошли от потребностей, переработчиков, — сказал Лукашенко. — Включили в холдинги колхозы и совхозы. Пожалуйста, дайте нам молоко и мясо. Если они не понимают сколько, доведите до них, как в советские времена, задания, планы, прогнозы, что угодно, но доведите до них те объемы, которые они должны выдать перерабатывающим предприятиям, и пусть выполняют. Планы должны быть напряженными настолько, чтобы обеспечить свою хозяйственную деятельность и вернуть долги".

По мнению официального лидера, для предприятий АПК региона нужны конкретные программы развития. "Каждый год по итогам года программа должна быть контролируема. Она должна быть прозрачной и понятной, чтобы мы смогли подвести итоги и сделать выводы: будут возвращены долги или нет, как функционируют эти хозяйства, настолько ли нормально они функционируют, чтобы люди жили достойно, растили детей и чтобы вернуть долги", — потребовал глава государства.