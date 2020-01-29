Представитель Беларуси на "Евровидении-2020" в Нидерландах выступит в первом полуфинале

Минск, 29 января. Представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2020" в Нидерландах выступит в первом полуфинале 12 мая.

Как сообщила пресс-служба Белтелерадиокомпании, жеребьевка распределения стран-участниц по двум полуфиналам конкурса состоялась в Роттердаме.

Финальное шоу Национального отборочного тура конкурса песни "Евровидение-2020", где определится участник от Беларуси, состоится в Минске 28 февраля.

В нынешнем "Евровидении" примет участие 41 страна. В первом полуфинале выступит 17 стран, во втором 14 мая — 18.

Вместе с представителем Беларуси выступят исполнители из Австралии, Азербайджана, Бельгии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Мальты, Норвегии, Северной Македонии, Словении, России, Румынии, Швеции, Хорватии, Украины. Эти же страны проголосуют за участников полуфинала.

Страны — основатели конкурса Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания и организатор конкурса этого года Нидерланды сразу попадают в финал 16 мая, однако они голосуют за участников обоих полуфиналов. Германия, Италия и Нидерланды будут оценивать конкурсантов первого полуфинала, Испания, Франция и Великобритания — второго.

Порядковые номера участников обоих полуфиналов будут определены позже решением продюсеров шоу.

Беларусь участвует в "Евровидении" с 2004 года. В финал представители страны выходили в 2007 году (Дмитрий Колдун), 2010-м (группа "3+2"), 2013-м (Алена Ланская), 2014-м (Тео), 2017-м (NaviBand) и 2019-м (Зена). Лучшим стал результат Колдуна (шестое место).