Fitch: Неопределенность в переговорах c Россией будет проверкой на прочность для Беларуси

Минск, 29 января. Неопределенность результатов белорусско-российских переговоров о поставках энергоносителей и более глубокой интеграции будет испытывать на прочность проводимую в Беларуси экономическую политику. К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings, оценивая перспективы белорусской экономики.

"Эта неопределенность не изменила ситуацию с улучшениями в плане макроэкономической стабильности, однако риск более высокого, чем ожидается, роста цен на энергоносители или перебоев с поставками увеличился. В этой связи может потребоваться проведение новых корректировок политики", — отмечается в сообщении агентства.

Fitch исходит из того, что потенциальные механизмы компенсации более высоких расходов на импорт энергоносителей у Беларуси или двустороннее финансирование будут определены только после достижения договоренностей о степени и темпах экономической интеграции.

"В целях планирования на 2020 год власти Беларуси предполагают постепенное увеличение импортных цен на нефть и отсутствие компенсации. По оценкам Fitch, покупка российской нефти по-прежнему будет осуществляться с дисконтом к мировым нефтяным ценам, при этом дисконт сократится до 1,3 млрд долларов (0,9% от оценочного ВВП за 2020 г.) относительно 1,7 млрд долларов (1,3% от ВВП) в прошлом году", — говорится в сообщении.

"Мы полагаем, что это обусловит небольшое увеличение расходов Беларуси на импорт нефти в 2020 году относительно нашей оценки в 6,7 млрд долларов в 2019 году (исходя из средней цены на нефть Brent в 62,5 долларов/баррель и импорта нефти в размере 18 млн тонн). Более высокие расходы на импорт могут оказать давление на конкурентоспособность экспорта продуктов нефтепереработки, а также на фискальные и валютные доходы", — отмечают аналитики Fitch.

Подчеркивается, что проводимая Беларусью более надежная и последовательная экономическая политика пока ограничивала макроэкономическое влияние неопределенности, касающейся отношений с Россией, и создала определенные возможности по абсорбированию постепенного повышения цен на энергоносители.

По мнению экспертов, сохранение властями Беларуси консервативной и последовательной политики поддержало бы макроэкономическую адаптацию к постепенному увеличению расходов на импорт нефти. "В то же время более крупное или более сконцентрированное в начальном периоде увеличение расходов, например, ввиду замены российского импорта или дальнейших перебоев с поставками, вероятно, потребовало бы дополнительных краткосрочных корректировок проводимой политики. В сочетании с высокими потребностями в финансировании ввиду крупных выплат суверенного валютного долга и риском снижения доверия к проводимой политике, это ограничило бы возможности для осуществления контрциклических мер", — говорится в сообщении.

"В среднесрочной перспективе, в случае отсутствия компенсации, возможности экономики адаптироваться в период более низкого роста и более слабого обменного курса будут зависеть от доступности альтернативного внешнего финансирования и от того, насколько быстро секторы, зависимые от дешевых энергоносителей, в частности нефтепереработка, смогут предпринять меры по поддержанию конкурентоспособности и увеличению производительности", — подчеркивают эксперты Fitch Ratings.

1 января Россия прекратила поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия контрактов на 2020 год. Стороны до сих пор не могут договориться о цене. Минск ищет альтернативные источники нефти.

Что касается поставок российского газа в Беларусь, то пока цена определена только на два месяца наступившего 2020 года. В январе—феврале она останется прежней и составит 127 долларов за тысячу кубометров.