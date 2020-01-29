В Минске проходит очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины

Минск, 29 января. В Минске 29 января проходит очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, сообщает в "Твиттере" МИД Беларуси.

Встреча проходит в "Президент-отеле" традиционно в закрытом для СМИ формате.

Предыдущее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе состоялось 16 января. В нем впервые в качестве спецпредставителя ОБСЕ участвовала швейцарский дипломат Хайди Грау, сменившая на этой должности австрийца Мартина Сайдика. По итогам переговоров она сообщила журналистам, что работа контактной группы была ориентирована прежде всего на имплементацию решений, принятых на декабрьском саммите "нормандской четверки" в Париже. Подгруппа по безопасности обсуждала определение дополнительных участков разведения сил и средств. Гуманитарная подгруппа подвела итоги обмена удерживаемыми, который состоялся 29 декабря, экономическая — обсудила вопрос водоснабжения через линию соприкосновения. Политическая подгруппа занималась вопросами особого статуса отдельных районов Луганской и Донецкой областей и имплементацией "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

Хайди Грау также отметила, что в январе по сравнению с концом прошлого года "заметно сократилось число нарушений режима прекращения огня". "Особенно важно отметить, что в прошлом году не погиб ни один ребенок", — добавила спецпредставитель ОБСЕ.