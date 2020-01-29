Журналистку "Белсата" вызывают в Следственный комитет по делу о насилии в армии

Минск, 29 января. Корреспондент вещающего на Беларусь польского телеканала "Белсат" Екатерина Андреева 30 января вызвана в Следственный комитет для допроса в качестве свидетеля по делу о насилии в армии. "Екатерину хотят расспросить об источниках, которые сообщили ей об издевательствах над солдатами срочной службы в в/ч 33933. В этой военной части в Слониме дислоцируется 11-я отдельная механизированная бригада, где в сентябре 2018 года погиб рядовой Александр Орлов", — сообщил телеканал.

Как отмечает "Белсат", в материале Андреевой, размещенном на сайте belsat.eu 6 сентября 2018 года, на следующий день после смерти Орлова, несколько бывших сослуживцев погибшего рассказали о насилии, оскорблениях и унижении со стороны командования. Однако комиссия Минобороны пришла к предварительному выводу, что самоубийство солдата не связано со службой в армии. Проверку проводил также райотдел СК по Гродненской области. По ее итогам в январе 2019 года в возбуждении уголовного дела было отказано. Мать погибшего пожаловалась в Генеральную прокуратуру, и материалы были направлены в центральный аппарат СК. "Повторная проверка снова завершилась отказом возбудить дело. После второй жалобы матери ведомство все же возбудило уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Дальнейший ход расследования общественности неизвестен", — говорится в сообщении телеканала.

20 января нынешнего года следователь из Слонима по телефону попросил Андрееву назвать данные ее источников. Она ответила, что не помнит из-за давности события, и отказалась говорить не под протокол. 29 января ее вызвали в Советский райотдел СК как свидетеля по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 455 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями, связанное с насилием или осуществленное с применением оружия).

"Следователь, которая мне позвонила, спросила, есть ли у меня сведения о лицах, с которыми я разговаривала, записи разговора и т.д. Я сказала, что не помню данные своих собеседников, так как с того времени прошло почти полтора года, каких-то записей у меня также теперь на руках нет. Поскольку отказаться от дачи показаний по законодательству я не могу, то в СК просто повторю то же самое", — сообщила Андреева в комментарии телеканалу. В СК она намерена пойти с адвокатом.

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