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Дата распечатки: 29.01.2020 22:31
 
29.01.2020 22:01 Экономика

Белорусский посол в Баку и министр экономики Азербайджана обсудили возможность поставок "новых товарных групп"

Минск, 29 января. Возможность расширения взаимных поставок "новых товарных групп", а также варианты "развития имеющегося потенциала взаимодействия в сферах туризма и образования" обсуждены 29 января в Баку на встрече белорусского посла Геннадия Ахрамовича и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В сообщении не указывается, о каких "новых товарных группах" идет речь.

Азербайджан — одна из стран-экспортеров нефти. В условиях нефтяного конфликта с Россией Минск пытается найти альтернативные источники сырья. В частности, Александр Лукашенко уполномочил правительство на переговоры с Казахстаном о поставке нефти и нефтепродуктов. Из Клайпеды в Новополоцк перевозится партия норвежской нефти (80 тыс. тонн).

БелаПАН.

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