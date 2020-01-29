Белорусский посол в Баку и министр экономики Азербайджана обсудили возможность поставок "новых товарных групп"

Минск, 29 января. Возможность расширения взаимных поставок "новых товарных групп", а также варианты "развития имеющегося потенциала взаимодействия в сферах туризма и образования" обсуждены 29 января в Баку на встрече белорусского посла Геннадия Ахрамовича и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В сообщении не указывается, о каких "новых товарных группах" идет речь.

Азербайджан — одна из стран-экспортеров нефти. В условиях нефтяного конфликта с Россией Минск пытается найти альтернативные источники сырья. В частности, Александр Лукашенко уполномочил правительство на переговоры с Казахстаном о поставке нефти и нефтепродуктов. Из Клайпеды в Новополоцк перевозится партия норвежской нефти (80 тыс. тонн).