Румас отправился с рабочим визитом в Казахстан

Минск, 30 января. Премьер-министр Сергей Румас 30 января отправился с рабочим визитом в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщили БелаПАН в пресс-службе белорусского правительства. Накануне Александр Лукашенко поручил правительству провести с Казахстаном переговоры о поставках нефти.

31 января в Алматы состоится заседание Евразийского межправсовета. Пресс-служба правительства России сообщает, что в повестке встречи — актуальные вопросы функционирования ЕАЭС, дальнейшего совершенствования его нормативно-правовой базы. Приоритетное внимание будет уделено устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, интеграции национальных информационных систем, взаимодействию в областях таможенного регулирования и формированию общих рынков союза.

Планируется обсудить ряд инициатив по расширению использования национальных валют на евразийском пространстве и совершенствованию применения защитных мер с учетом международных практик и опыта многосторонних интеграционных объединений.

29 января Лукашенко издал указ № 27, которым уполномочил правительство на "проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".

"Беларусь продолжает работу по диверсификации поставок нефти, прорабатывая различные географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику, — отмечалось в релизе пресс-службы главы государства. — Ранее Александр Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь. Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита главы белорусского государства в Казахстан".

Ранее Лукашенко публично жаловался на то, что Россия не разрешает транспортировать в Беларусь казахстанскую нефть через свою территорию.

1 января Россия прекратила поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия контрактов на 2020 год. Стороны до сих пор не могут договориться о цене. Минск ищет альтернативные варианты поставки нефти.

Россия не поставляет нефть в Беларусь без премии к цене, которая составляет около 10 долларов за тонну. В Беларуси отказались ее платить, ссылаясь на то, что из-за налогового маневра цена российской нефти и так увеличилась. Сейчас она составляет 83% мировой.

С начала этого года белорусские НПЗ работают на минимальной загрузке, обеспечивая в первую очередь потребности в топливе на внутреннем рынке.

23 января в порт Клайпеды (Литва) прибыл танкер с 80 тыс. тонн норвежской нефти для новополоцкого "Нафтана". Сообщалось, что рассматриваются также варианты поставок нефти через Черное море на Мозырский НПЗ.