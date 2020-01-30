Лукашенко принял ряд кадровых решений
Минск, 30 января. Александр Лукашенко 30 января рассмотрел кадровые вопросы, сообщила пресс-служба президента.
Глава государства назначил:
Геннадия Богдана — заместителем управляющего делами президента;
Игоря Кудревича — директором департамента по гуманитарной деятельности Управления делами президента.
Лукашенко дал согласие на назначение:
Андрея Филановича — главой администрации Московского района Бреста;
Алексея Римашевского — генеральным директором ОАО "Минский завод колесных тягачей";
Дмитрия Соколовского — генеральным директором ЗАО "Атлант" — директором Минского завода холодильников;
Валентины Богатыревой — ректором Витебского государственного университета имени П.М.Машерова;
Дмитрия Харитончика — заместителем министра промышленности;
Андрея Буйневича — заместителем министра промышленности;
Ирины Воронович — директором департамента по туризму Министерства спорта и туризма;
Андрея Лиса — членом Минского облисполкома.