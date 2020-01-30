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Дата распечатки: 30.01.2020 13:50
 
30.01.2020 12:38 Политика, Экономика

Лукашенко принял ряд кадровых решений

Минск, 30 января. Александр Лукашенко 30 января рассмотрел кадровые вопросы, сообщила пресс-служба президента.

Глава государства назначил:

Геннадия Богдана — заместителем управляющего делами президента;

Игоря Кудревича — директором департамента по гуманитарной деятельности Управления делами президента.

Лукашенко дал согласие на назначение:

Андрея Филановича — главой администрации Московского района Бреста;

Алексея Римашевского — генеральным директором ОАО "Минский завод колесных тягачей";

Дмитрия Соколовского — генеральным директором ЗАО "Атлант" — директором Минского завода холодильников;

Валентины Богатыревой — ректором Витебского государственного университета имени П.М.Машерова;

Дмитрия Харитончика — заместителем министра промышленности;

Андрея Буйневича — заместителем министра промышленности;

Ирины Воронович — директором департамента по туризму Министерства спорта и туризма;

Андрея Лиса — членом Минского облисполкома.

Марина Носова, БелаПАН.

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