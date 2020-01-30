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Дата распечатки: 30.01.2020 15:23
 
30.01.2020 14:26 Политика

Лукашенко обсудил с Кочановой, Сергеенко и Шейманом ряд кадровых и организационных вопросов

Минск, 30 января. Александр Лукашенко 30 января провел встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, главой Администрации президента Игорем Сергеенко и управляющим делами президента Виктором Шейманом.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в первую очередь Лукашенко интересовали кадровые вопросы, работа государственных органов по их направлениям как в решении текущих задач, так и на перспективу. Особо акцентировалось внимание на необходимости согласованных действий в работе госорганов, обеспечении преемственности, особенно с учетом произошедших недавно кадровых назначений.

"На встрече обсуждены и некоторые организационные вопросы, на которых необходимо сконцентрировать внимание в предстоящий период, учитывая происходящие социально-экономические и политические процессы", — отмечается в релизе.

Сергеенко возглавил Администрацию президента в декабре 2019 года, куда пришел с должности заместителя председателя КГБ. На посту главы администрации он сменил Кочанову, которая направлена в Совет Республики Национального собрания по президентской квоте и теперь является его председателем. 

Марина Носова, БелаПАН.

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