В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности

Минск, 30 января. В Вооруженных силах Беларуси 30 января началась внезапная проверка боевой готовности, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Руководителем проверки назначен начальник Генерального штаба ВС генерал-майор Александр Вольфович.

"Первая задача, которую предстоит решить, — проверить готовность и способность личного состава действовать в различных условиях обстановки, — заявил он в комментарии военному информагентству "Ваяр", видео которого опубликовано на сайте Минобороны. — Вторая немаловажная задача, на которую обращал внимание глава государства при назначении на должности министра обороны и меня (20 января. — БелаПАН.), — проверка состояния вооружения и военной техники, в том числе стоящей на хранении. Проверка направлена на подтверждение ее возможностей при выполнении учебно-боевых задач по поражению объектов на максимальных дальностях, в том числе в темное время суток".

По словам начальника Генштаба ВС, проверка будет носить комплексный характер, список проверяемых воинских частей будет постоянно пополняться. Он подчеркнул, что это позволит "оценить способности командиров и штабов, действуя в тяжелой обстановке, принимать решения по противодействию угрозам в воздухе и на земле".

"Проверка будет проходить как на полигонах, так и на участках местности, днем и ночью, — сказал военный чиновник. — Задачи, которые определены на проверку, будут наращиваться, создавать напряженность. Кроме того, войска будут действовать, как в лесисто-болотистой местности, преодолевать водные преграды, так и в населенных пунктах, что будет создавать определенные сложности для проверяемых воинских частей".

Пристальное внимание, по его словам, будет уделено "обеспечивающим системам", которые должны "создать нормальные условия для выполнения задач боевыми воинскими частями".

"Еще одной особенностью проверки будет являться то, что проверяемые войска будут действовать в условиях двустороннего противоборства. Это наиболее эффективная форма обучения войск", — добавил Вольфович.