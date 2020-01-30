Замглавы МИД Дапкюнас обсудил с послом России вопросы взаимодействия двух стран в международных организациях

Минск, 30 января. Вопросы взаимодействия и сотрудничества стран в международных организациях обсуждались 30 января на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с послом России Дмитрием Мезенцевым, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Собеседники обсудили ход подготовки к "широкому и заметному празднованию 75-летия победы над нацизмом и совместные меры в этой связи как на двусторонней основе, так и в рамках Содружества Независимых Государств".

Дапкюнас и Мезенцев обменялись мнениями о возможностях дальнейшего развития межрегионального сотрудничества между двумя государствами, в том числе в контексте подготовки очередного Форума регионов Беларуси и России, который должен пройти в нынешнем году в Беларуси.

Стороны отметили важность развития межпарламентского сотрудничества Беларуси и России как фактора укрепления дружеских связей между двумя странами.

"При обсуждении вопросов международной политики белорусский и российский дипломаты были едины в оценке важности недавно высказанной президентом Российской Федерации инициативы о встрече пяти постоянных членов Совета безопасности ООН для обсуждения актуальных глобальных проблем", — говорится в сообщении.

Дапкюнас отметил, что такой саммит мог бы стать важным этапом в "содействии установлению широкого межгосударственного диалога о путях укрепления системы сотрудничества и безопасности на евразийско-атлантическом пространстве, идею о необходимости которого Беларусь последовательно продвигает в последнее время".