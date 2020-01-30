Тариф на транзит нефти по территории Беларуси вырастет более чем на 6%

Минск, 30 января. 1 февраля тариф на транзит российской нефти по белорусской территории увеличится более чем на 6%, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, отвечая на вопросы журналистов в Минске 30 января.

Он отметил, что переговоры по этому вопросу закончились. "Мы ни о чем не договорились, поэтому вступает в силу статья инструкции, согласно которой установлен порядок повышения тарифа на транзит нефти — это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России, плюс три процентных пункта", — сказал Колтович. Тариф на прокачку нефти вырастет "больше чем на 6%, по-моему, 6,6%", добавил он.

Колтович отметил, что у белорусской стороны есть разногласия с Россией по определению тарифа.

Отвечая на уточняющий вопрос, планирует ли Беларусь вернуться к переговорам по тарифу и настаивать на его увеличении, министр заявил, что все будет "в соответствии с установленным порядком".

"Если мы увидим, что у нас растут расходы организаций, обеспечивающих транзит, то, конечно, да", — пояснил Колтович.

В 2019 году белорусская сторона хотела повысить тариф на прокачку нефти на 16,6%, чтобы компенсировать потери от поступления в страну "грязной" российской нефти, однако РФ заблокировала это решение.

В начале декабря 2019 года официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин подтвердил, что компания получила от белорусских коллег предложение повысить тариф.

"В соответствии с принятой методикой мы ответили, что не согласны с предложенным повышением, так как оно значительно выше предполагаемых величин после повышения тарифов летом и не подтверждено расчетами", — сказал Демин.