Павел Северинец стал победителем экспертного опроса БелаПАН "Белорус года — 2019"

Минск, 31 января. 43-летний сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец стал победителем экспертного опроса "Белорус года — 2019", проведенного в январе информационной компанией БелаПАН.

Северинец получил 35 баллов (8 первых мест, 4 вторых, 3 третьих). За первое место начислялось 3 очка, за второе — 2, за третье — 1.

Вторую строчку занял Александр Лукашенко — 15 баллов (4, 1, 1), третьим стал Степан Путило, ведущий телеграм-канала Nexта. У него столько же баллов, но хуже показатель первых мест (0, 7, 1).

В первую десятку вошли также предводитель восстания 1863—64 годов Кастусь Калиновский, останки которого были перезахоронены в Вильнюсе в ноябре (13 очков), министр иностранных дел Владимир Макей (9), противники аккумуляторного завода в Бресте (8), бывшая глава Администрации президента, спикер Совета Республики Наталья Кочанова, кардиохирург Сергей Спиридонов и его бригада врачей (по 7), Сергей Ковган и его поисково-спасательный отряд "Ангел", председатель правления Нацбанка Павел Каллаур (по 6).

Опрос был проведен среди 53 известных людей в сфере политики, экономики, культуры, медиа и др. Им было предложено назвать тройку кандидатов. Если респондент затруднялся назвать трех, разрешалось назвать двух или одного, равно как можно было назвать несколько претендентов на одно место.

Среди участников опроса — лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, поэт Владимир Некляев, депутаты Палаты представителей предыдущего созыва Елена Анисим и Вадим Девятовский, директор Центра социологических и политических исследований БГУ Давид Ротман, народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко, основатель портала tut.by Юрий Зиссер, писатель Виктор Мартинович, председатель Паралимпийского комитета Олег Шепель.

"Белорусами года я назвал бы тысячи людей, которые не побоялись выйти на улицы в защиту независимости в декабре — а потом получили штрафы и "сутки". Мы с вами — народ, который может бороться и может побеждать", — заявил БелаПАН Павел Северинец, комментируя выбор экспертов.

Полностью итоги опроса — в интернет-газете БелаПАН Naviny.by ("Белорусские новости").

Впервые опрос "Белорус года" был проведен в 2015 году. Его победителем стала лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. В 2016-м белорусом года эксперты назвали одного из лидеров оппозиции Дмитрия Дашкевича, в 2017-м — 16-летнего первокурсника Минского государственного профессионального лицея № 9 автомобилестроения Виталия Титова, который спас тонувшего в реке Свислочь девятилетнего мальчика. Белорусом 2018 года без опроса был назван основатель информационной компании БелаПАН Алесь Липай (посмертно).