01.02.2020 14:48 Фото
Пресс-конференция Майкла Помпео и Владимира Макея
1 февраля в Минске состоялась пресс-конференция государственного секретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
1 февраля в Минске состоялась пресс-конференция государственного секретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
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