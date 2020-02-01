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Дата распечатки: 01.02.2020 16:24
 
01.02.2020 14:57 Видео, Власть

Пресс-конференция Майкла Помпео и Владимира Макея

1 февраля в Минске состоялась пресс-конференция государственного секретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Суббота, 01 Февраль 2020, 16:24
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