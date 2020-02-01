В Минск прибыл госсекретарь США Майкл Помпео

Минск, 1 февраля. В Минск прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео.

Визит осуществляется в рамках поездки Помпео по ряду постсоветских стран: Украина — Беларусь — Казахстан — Узбекистан.

31 января госсекретарь США посетил Киев, где состоялись его переговоры с президентом Владимиром Зеленским и некоторыми другими украинскими чиновниками.

"1 февраля в Минске госсекретарь встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Макеем, чтобы подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси, а также подтвердить наше желание нормализовать двусторонние отношения", — сообщил на прошлой неделе Госдепартамент США.

Накануне приезда госсекретаря лидеры белорусских оппозиционных партий передали в посольство США адресованное ему обращение. В нем говорится, что для сторонников перемен в Беларуси важно услышать от официальных представителей США, что "Вашингтон остается привержен духу и обязательствам, зафиксированным в Будапештском меморандуме". (Меморандум был подписан в 1994 году главами Беларуси, России, США и Великобритании. В связи с добровольным отказом Беларуси от статуса ядерной державы США, Россия и Великобритания обязались "воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Республикой Беларусь прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущество любого рода". — БелаПАН.)

"Такое послание особенно актуально сейчас, после трагических событий, продолжающихся в Украине, и в связи с возросшими рисками и угрозами для суверенитета Беларуси со стороны Российской Федерации", — подчеркивается в обращении.

Представители оппозиции считают, что вопросом № 1 в переговорах Вашингтона и Минска должен стать вопрос о проведении в Беларуси честных, свободных выборов по стандартам ОБСЕ, а также указывают на актуальность расследования исчезновений оппонентов белорусского режима в 1999—2000 годах.