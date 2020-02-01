Помпео о санкциях против Беларуси: Будем рассматривать, какие санкции можно снять (дополнено)

Минск, 1 февраля. В Соединенных Штатах будут рассматривать, какие санкции против Беларуси можно снять, но пока страны в своих отношениях "не дошли до этой точки", заявил на пресс-конференции 1 февраля в Минске государственный секретарь США Майкл Помпео.

"Что касается темы соблюдения прав человека и санкций, сегодня мы видим улучшение ситуации на этом фронте, — заявил он. — Мы считаем, что будем продолжать сотрудничать с Беларусью для того, чтобы улучшить эту ситуацию. Санкции приняты законом. Мы будем рассматривать, как они действуют, какие можно снять санкции и в результате чего. Пока что мы до этой точки не дошли, но в такие моменты, как сегодня, все это нас приближает к этой цели".

Говоря о сути внешней политики президента США Дональда Трампа America First ("Сперва Америка"), глава американской дипломатии подчеркнул, что "зачастую речь идет, в основном, о безопасности, защите того, что нам важно".

"Вы видите, что мы сделали в Украине, каким образом мы увеличили свои инвестиции, чтобы обеспечить безопасность в Украине, — сказал он. — Это то, чего не сделала предыдущая администрация [президента США]. Они несерьезно отнеслись к обязательствам обеспечения безопасности, а мы это сделали. И будем продолжать это делать здесь в Беларуси. Мы хотим быть частью этого процесса. Это все сопряжено с определенными требованиями — мы должны увидеть какой-то прогресс здесь, чтобы европейские страны участвовали в этом. Есть некоторые конкретные вопросы прогресса по правам человека, мы говорили об этом. Религиозные свободы и так далее — это то, где мы хотим увидеть улучшения".

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь "приветствовала бы более активную роль Соединенных Штатов в Беларуси, исходя из того значения, которое играют США на мировой арене".

"Мы заинтересованы в том, чтобы американский бизнес присутствовал здесь, более активно работал здесь, — подчеркнул он. — Мы заинтересованы в том, чтобы более активно развивалось сотрудничество между различными правительственными структурами. Перед нами стоит очень много общих вызовов и угроз, с которыми мы можем и должны бороться вместе, которые мы можем победить только вместе. Они сегодня обсуждались на встрече госсекретаря с президентом Республики Беларусь. Это и борьба с терроризмом, борьба с торговлей людьми, наркотрафиком, обеспечение безопасности в регионе и мире в целом".

"Мы считаем, что, даже несмотря на какие-то существующие разногласия между нашими странами, есть ряд сфер, где мы имеем общий интерес и где мы можем сотрудничать более эффективно, — добавил руководитель белорусского внешнеполитического ведомства. — Что касается чувствительной сферы для США — вопросы демократии и прав человека, то эти вопросы тоже сегодня, как сказал госсекретарь, очень детально и подробно обсуждались".

По словам Макея, Беларусь, "возможно, не является абсолютно идеальной страной в этом плане". "Мы понимаем, что и мы должны реализовывать какие-то реформы в той или иной сфере, в том числе и в сфере совершенствования прав человека. И мы это делаем. У нас в соответствии с рекомендациями ООН разработан национальный план по правам человека, который успешно реализуется вместе с рядом неправительственных организаций. Мы ведем активный диалог с США по правам человека. Этот диалог ведется не просто ради диалога, на нем обсуждаются конкретные вопросы и проблемы, вырабатываются конкретные меры по совершенствованию ситуации в этой сфере", — заявил глава МИД.



Макей выразил убежденность в том, что постепенно позиции, по которым Беларусь и США "пока еще расходятся, будут сближены". Это, по его словам, поможет "преодолеть оставшиеся проблемные моменты в отношениях" между странами.



После выборов президента Беларуси 2006 года США ввели санкции в отношении группы высокопоставленных белорусских чиновников за нарушения во время избирательной кампании. Эти санкции ежегодно продлеваются в связи с нарушениями прав человека. Очередной срок действия санкций истекает в июне 2020 года. Список лиц, подпадающих под санкции, официально не публиковался. По неофициальной информации, в него в том числе входят Александр Лукашенко и его сын Виктор Лукашенко, глава ЦИК Лидия Ермошина, Виктор Шейман (бывший глава Администрации президента, а также бывший госсекретарь Совета безопасности), Наталья Петкевич (бывший пресс-секретарь президента).



Тогда же, в 2006 году, США ввели экономические санкции против ряда белорусских предприятий в связи с нарушением прав человека в Беларуси. Под санкции попали Белорусский нефтяной торговый дом, концерн "Белнефтехим", Belneftekhim USA Inc., ОАО "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк-Стекловолокно". Эти санкции также ежегодно продлевались.



29 октября 2015 года Минфин США принял решение о частичном смягчении санкций на полгода, разрешив транзакции. При этом, если сумма сделки с названными белорусскими предприятиями превышала 10 тысяч долларов, граждане США обязаны ставить в известность управление контроля иностранных активов Госдепартамента. Это решение продлевалось каждые полгода.

В октябре 2018 года США продлили его на год, а в октябре 2019-го — на полтора года (до 26 апреля 2021 года). Белорусская сторона восприняла этот факт как прогресс в двусторонних отношениях.