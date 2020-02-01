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Дата распечатки: 01.02.2020 14:52
 
01.02.2020 14:26 Политика, Экономика

Помпео: США готовы полностью обеспечить Беларусь нефтью по конкурентным ценам

фото: U.S. Department of State / Flickr
Минск, 1 февраля. Соединенные Штаты Америки готовы полностью обеспечить Беларусь нефтью по конкурентным ценам, заявил государственный секретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции 1 февраля в Минске по итогам переговоров с Александром Лукашенко.

"Мы провели долгую беседу об экономических вопросах. Господин Лукашенко сказал, что Беларусь — суверенная и независимая страна, которая не может быть частью какой-либо другой страны. США хотят помочь Беларуси создать свое собственное суверенное государство. Поэтому наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам", — отметил госсекретарь .

"Мы самый крупный производитель энергоресурсов в мире. Все, что вам нужно, — сказать нам, обратиться к нам", — дополнил Помпео.

1 января Россия прекратила поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия контрактов на 2020 год. Стороны до сих пор не могут договориться о цене. Минск ищет альтернативные источники нефти.

Тему диверсификации поставок нефти Лукашенко в очередной раз поднял в ходе общения с работниками Завода газетной бумаги в Шклове 24 января. Как заявил белорусский руководитель, варианты альтернативных поставок нефти в Беларусь не блеф или повышение ставок перед переговорами с Россией. "Вы же видите, что каждый год перед Новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным отнюдь не блефовал и обрисовал картину, как Беларусь будет действовать, если российская сторона не изменит свою позицию.

Один из маршрутов альтернативной поставки — через порты на Балтике, и таким образом уже закуплена и поставляется партия норвежской нефти. Еще один балтийский маршрут — из Гданьска по одной из ниток нефтепровода "Дружба", который для этого необходимо будет запустить в реверсном режиме. "Я Путину прямо сказал: на первом этапе, если мы с поляками договоримся, будем реверсом поставлять по одной из трех труб", — сказал Лукашенко.

Третье направление, по его словам, также уже опробовано. Речь идет о поставках через Украину с Черного моря.

Лукашенко также заявил, что Россия выступает против поставок казахстанской нефти в Беларусь.

"Нам нельзя зависеть от одного человека, от одной страны, от одного предприятия. Это монополизм, и в этом наша проблема", — подчеркнул Лукашенко.

 "Поэтому мы договариваемся со всеми. Мы договариваемся с американцами, с Саудовской Аравией, Арабскими Эмиратами... Сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество там нефти лучше. Поэтому никакого блефа, никакого давления — все по-честному. Они захотели, чтобы мы платили, мы будем платить", — заявил официальный лидер.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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