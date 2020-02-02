Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/02/02/ru_1031421/
Дата распечатки: 02.02.2020 12:19
 
02.02.2020 12:00 Политика

Посол Швейцарии: За последние 10 лет значение Беларуси как самостоятельной и независимой страны выросло во всем мире

Минск, 2 февраля. За последние десять лет значение Беларуси как самостоятельной и независимой страны выросло во всем мире, отметил в интервью БелаПАН посол Швейцарии Клод Альтерматт.

"И роль вашей страны в урегулировании конфликта в Украине, предоставлении площадки для мирных переговоров тоже высоко оценена", — добавил он.

По словам посла, швейцарская дипломатия тоже признала "растущее значение Беларуси как для Швейцарии, так и для Европы". "Такого же мнения о Беларуси придерживаются и наши парламентарии, которые летом 2017 года посетили Минск для участия в проходившей здесь сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. А в декабре 2017 года в швейцарском парламенте была создана группа дружбы "Швейцария — Беларусь", — отметил Альтерматт. — И создание этой группы дружбы удачно повлияло на те решения, которые позже принимались на более высоком уровне в швейцарском правительстве — 15 мая 2019 года Федеральный совет Швейцарии принял решение о повышении статуса нашего дипломатического представительства в Беларуси. Так я стал первым в истории послом Швейцарии в Беларуси с местонахождением в Минске".

По мнению Альтерматта, у Беларуси и Швейцарии есть как схожести, так и различия. "Это континентальные, буферные государства. Каждое окружено пятью соседями, имеет несколько государственных языков и примерно одинаковое количество населения. У наших народов похожий менталитет — честные, нетребовательные, прагматичные, сдержанные люди, почти без идеологического отпечатка. Даже наши национальные блюда похожи — ваши драники и наши рёсти (традиционное швейцарское блюдо из тертого отварного картофеля. — БелаПАН.)", — сказал дипломат.

Что же касается различий, то посол отметил исторический опыт и существующие политические системы. "Нам, швейцарцам, нужно благодарить судьбу за то, что Швейцария смогла оставаться независимой страной без какого-либо иностранного господства. Опустошение войнами, большие волнения, революции, духовные травмы коммунизма — от этого мы были избавлены. У Беларуси был совершенно другой исторический опыт. Ваша страна только начинает себя открывать, и этот процесс требует многих лет, если не целых поколений", — подчеркнул Альтерматт.

Полный текст интервью публикует интернет-газета БелаПАН Naviny.by

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Воскресенье, 02 Февраль 2020, 12:19
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск