Посол Швейцарии: За последние 10 лет значение Беларуси как самостоятельной и независимой страны выросло во всем мире

Минск, 2 февраля. За последние десять лет значение Беларуси как самостоятельной и независимой страны выросло во всем мире, отметил в интервью БелаПАН посол Швейцарии Клод Альтерматт.

"И роль вашей страны в урегулировании конфликта в Украине, предоставлении площадки для мирных переговоров тоже высоко оценена", — добавил он.

По словам посла, швейцарская дипломатия тоже признала "растущее значение Беларуси как для Швейцарии, так и для Европы". "Такого же мнения о Беларуси придерживаются и наши парламентарии, которые летом 2017 года посетили Минск для участия в проходившей здесь сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. А в декабре 2017 года в швейцарском парламенте была создана группа дружбы "Швейцария — Беларусь", — отметил Альтерматт. — И создание этой группы дружбы удачно повлияло на те решения, которые позже принимались на более высоком уровне в швейцарском правительстве — 15 мая 2019 года Федеральный совет Швейцарии принял решение о повышении статуса нашего дипломатического представительства в Беларуси. Так я стал первым в истории послом Швейцарии в Беларуси с местонахождением в Минске".

По мнению Альтерматта, у Беларуси и Швейцарии есть как схожести, так и различия. "Это континентальные, буферные государства. Каждое окружено пятью соседями, имеет несколько государственных языков и примерно одинаковое количество населения. У наших народов похожий менталитет — честные, нетребовательные, прагматичные, сдержанные люди, почти без идеологического отпечатка. Даже наши национальные блюда похожи — ваши драники и наши рёсти (традиционное швейцарское блюдо из тертого отварного картофеля. — БелаПАН.)", — сказал дипломат.

Что же касается различий, то посол отметил исторический опыт и существующие политические системы. "Нам, швейцарцам, нужно благодарить судьбу за то, что Швейцария смогла оставаться независимой страной без какого-либо иностранного господства. Опустошение войнами, большие волнения, революции, духовные травмы коммунизма — от этого мы были избавлены. У Беларуси был совершенно другой исторический опыт. Ваша страна только начинает себя открывать, и этот процесс требует многих лет, если не целых поколений", — подчеркнул Альтерматт.



Полный текст интервью публикует интернет-газета БелаПАН Naviny.by.