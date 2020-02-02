Посол Швейцарии считает важным вовлекать гражданское общество в развитие межгосударственных отношений с Беларусью

Минск, 2 февраля. В процесс развития отношений между странами очень важно вовлекать гражданское общество, отметил в интервью БелаПАН посол Швейцарии Клод Альтерматт.

"Наши дипломатические отношения с Беларусью были установлены в 1992 году. И сейчас, после повышения дипломатического швейцарского присутствия здесь до статуса посольства, эти отношения будут развиваться активней", — считает дипломат.

"Но для этого требуется взаимное доверие. И я буду работать над тем, чтобы это доверие росло и чтобы те качества, которыми характеризуется Швейцария — нейтралитет, стабильность, гарантия соблюдения законности, надежность, прогнозируемость, — также пришли и сюда", — добавил он.

Альтерматт обратил внимание на создание в середине января общественного объединения "Швейцария — Беларусь". "Оно было основано при поддержке посольства Беларуси в Швейцарии и Союза белорусов Швейцарии. Пока рано говорить, чем конкретно будет заниматься объединение, оно только-только создано. Но все их цели и задачи прописаны в уставе. Наличие такого устава является в Швейцарии обязательным условием для общественных объединений" , — сказал посол.

Председателем объединения избрана Маргарет Кинер Неллен. "На протяжении 16 лет она была членом парламента Швейцарии и стала одним из основателей парламентской группы дружбы с Беларусью. Сейчас можно сказать, что она уже политик на пенсии, но продолжает свою работу по развитию отношений с Беларусью. Она очень любит вашу страну, часто здесь бывает. Последний раз была в качестве наблюдателя на парламентских выборах в ноябре прошлого года, а до этого, летом, приезжала изучать русский язык в Минском государственном лингвистическом университете. Через две недели снова планирует приехать в Беларусь", — сообщил дипломат.

На ремарку о том, что в Беларуси власти к гражданскому обществу относятся совсем не так, как в Швейцарии, посол ответил: "Я здесь нахожусь не для того, чтобы читать какие-то лекции или давать советы по поводу того, как власти должны себя вести". "Я здесь, скорее, для того, чтобы показать картину, как это работает в Швейцарии — одной из самых демократичных стран мира, и вдохновить перенимать этот опыт. Понятно, что ситуация в Беларуси другая. Но изменения требуют времени", — добавил Клод Альтерматт.