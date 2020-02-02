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Дата распечатки: 02.02.2020 12:19
 
02.02.2020 12:05 Политика, Общество

Посол Швейцарии: Поддержка демократии, правового государства и прав человека для нас очень важна

Минск, 2 февраля. Поддержка демократии, правового государства и прав человека является для Швейцарии очень важной, заявил в интервью БелаПАН посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт.

"Но развитие демократии и правового государства — это не одномоментный процесс, он требует времени. Наши белорусские партнеры здесь тоже знают, что этот процесс требует времени", — добавил он.

По словам швейцарского дипломата, в 2019 году посольство Швейцарии поддержало ряд проектов в этой сфере. Так, белорусские эксперты посетили места заключения в Швейцарии, знакомились с опытом по предотвращению пыток.

Посольство Швейцарии также участвовало в организации мероприятий к Международному дню прав человека. В частности, в Минске был организован показ швейцарского документального фильма против смертной казни "Свободные люди" с последующей дискуссией. "Всеми возможными способами Швейцария поддерживает в Беларуси инициативу по отмене смертной казни", — подчеркнул Альтерматт.

Посольство Швейцарии также помогло реализовать проект по внедрению рекомендаций Комитета ООН по правам человека, отметил Клод Альтерматт.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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