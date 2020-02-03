Главврач Минского онкодиспансера: Введение второй части радиологического корпуса ликвидирует очередь на проведение лучевой терапии

Минск, 3 февраля. Введение второй части радиологического корпуса в Минском городском клиническом онкологическом диспансере (МГКОД) позволит ликвидировать очередь на проведение лучевой терапии, сообщил в интервью БелаПАН главный врач диспансера Виктор Кондратович.

По его словам, строительство радиологического корпуса завершается, его откроют в августе 2020 года. Уже идет закупка оборудования. Первая половина здания открылась в 2017 году.

"С полным открытием корпуса в диспансере будет работать шесть современных линейных ускорителей, и это полностью закроет потребности жителей Минска в лучевой терапии. Очень важно, что очередь на ее проведение исчезнет. Мы ждем этого как манны небесной, потому что, поверьте, тяжело слышать от пациентов, как они ждут лечения. Пусть это и не критическое ожидание, однако одно дело так говорить, когда ты здоров, другое — объяснить человеку, который находится в сложном психологическом состоянии", — сказал Кондратович.

В новое здание также переедут два хирургических отделения, операционный блок на пять столов будет оборудован по последнему слову техники, рассказал главврач МГКОД. Таким образом, в диспансере будет 18 хирургических столов. "Для нас это очень важно, — отметил он, — потому что последние несколько лет ежегодно мы увеличиваем количество операций на тысячу. В 2019-м было сделано 12 тысяч операций (в 2018-м — 11 тыс.)".

С введением нового корпуса условия пребывания пациентов диспансера станут комфортнее, считает Кондратович. Люди будут находиться в одно-двухместных палатах с санузлом, а не по пять-шесть человек, как в старых корпусах, построенных в 1930-х и 1970-х годах, сказал он.

Планируется также, что в 2021 году начнется строительство нового здания поликлиники диспансера. Новый объект будет отвечать всем современным стандартам (лифты, мини-операционные, переходы между корпусами и т.д.).

Построенная в 1977 году действующая поликлиника была рассчитана на 500 посещений в смену, но сейчас ее посещает 1.000 человек за смену. "Отсутствует лифт, скученность и загруженность здания очевидны, — сказал главный врач МГКОД. Поликлиника трещит по швам. Несущая способность сооружения весьма сомнительна, поэтому принято решение о строительстве нового пятиэтажного здания. На время стройки придется на некоторое время уплотниться в стационаре. У нас есть план использования одного из корпусов для нужд поликлиники".

Полный текст интервью публикует интернет-газета БелаПАН Naviny.by.