Каждый пятый случай визуального рака в 2019 году в Минске был выявлен на поздней стадии

Минск, 3 февраля. Каждый пятый случай визуального рака в 2019 году был выявлен на поздней стадии, сообщил в интервью БелаПАН главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера (МГКОД) Виктор Кондратович. По его словам, 19,6% пациентов с визуальным раком (губ, языка, кожи, полости рта, прямой кишки, щитовидной и молочной желез, шейки матки) были выявлены на третьей или четвертой стадии.

Он отметил, что "процент онкозапущенности не запредельный" и соизмерим с аналогичными показателями в Польше и Германии. В соседних странах СНГ показатель гораздо выше, сказал Кондратович.

Всего в прошлом году в столице выявили чуть больше 11 тысяч случаев рака. "С первой и второй стадией рака выявляется 66% пациентов, остальные с третьей и четвертой. Я не могу сказать, что онкологическая настороженность в первичном звене улучшилась, но говорить, что стало хуже, тоже не буду. Вместе с тем, надо понимать, что существует семь раков-убийц, от которых умирает больше всего людей: полости рта, легкого, молочной железы, простаты, колоректальный, желудка и шейки матки. И, как видим, среди них есть визуальные раки. И это проблема".

Помимо прочих факторов поздняя выявляемость рака связана с тем, что пациенты не посещают врачей, отметил Кондратович. "Например, — сказал он, — далеко не каждая женщина в Минске проходит гинекологическое обследование хотя бы раз в год. Сейчас проводятся скрининги в Минске по колоректальному раку, раку шейки матки, молочной и предстательной железам. Важно не отказываться от участия в обследованиях".

"Конечно, нам бы хотелось большей онконастороженности от врачей первичного звена, но в онкологии, как и в здравоохранении в целом, не бывает так, чтобы сегодня сказал, завтра получил результат. Должно пройти какое-то время. Тем не менее, если наши коллеги, прослушивая фонендоскопом пациента, лишний раз осмотрят кожные покровы на предмет новообразований или молочные железы, будет хорошо. Характерно, что материальных вложений в такую профилактику онкозапущенности, особенно визуального рака, не требуется, но на лечение поздних стадий необходимы огромные средства", — заключил врач.