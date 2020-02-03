В Минском онкодиспансере ежегодно проводится пять-шесть операций по профилактическому удалению молочных желез

Минск, 3 февраля. Ежегодно в Минском городском клиническом онкологическом диспансере (МГКОД) проводится пять-шесть операций по профилактическому удалению молочных желез у женщин с наследственной предрасположенностью к раку груди. Об этом в интервью БелаПАН сообщил главный врач Минского городского онкологического диспансера Виктор Кондратович.

По его словам, подобные операции делают также в РНПЦ онкологии и радиологии имени Н.Н.Александрова. При этом Кондратович подчеркнул, что такие операции проводятся "по четким показаниям, соответственно протоколу лечения онкологических заболеваний".

Также в МГКОД проводится хирургическая профилактика рака щитовидной железы. Кондратович отметил, что это делается в развитых странах, а на территории бывшего СССР только в Беларуси.

"Один из видов рака — медуллярный рак щитовидной железы — в 20% имеет наследственный характер, — рассказал главный врач МГКОД. — Существуют специфические маркеры, которые позволяют определить носительство гена. Если такой ген есть, это означает, что человек заболеет раком щитовидной железы. В таких случаях показано профилактическое удаление щитовидной железы. За прошедшие два года мы сделали девять таких операций, в том числе пятерым детям от 4 до 15 лет. У четверых прооперированных нашли медуллярный рак на начальной стадии, а у двоих — предвестники его развития. И эту работу мы продолжим: будем выявлять семейный рак и предлагать профилактическое хирургическое лечение".

После операции пациенты осуществляют заместительную гормонотерапию и уже не заболеют раком щитовидной железы, подчеркнул Кондратович.