Главврач Минского онкодиспансера: На фоне роста заболеваемости раком снижается смертность от него

Минск, 3 февраля. В Минске, как и во всей стране, на фоне роста заболеваемости раком уменьшается смертность от него, сообщил в интервью БелаПАН главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера (МГКОД) Виктор Кондратович.

Так, в 2019 году раком в Минске заболели около 11 тысяч человек, умерли от онкологических заболеваний около 3.500. В 2018 году эти цифры составили соответственно 11.172 и 3.500, в 2014-м — 9.862 и 3.432.

Главный врач МГКОД подчеркнул, что уменьшается доля умерших в течение года после диагностирования рака. Так, в 2019 году она составила 18,7%, в 2018-м — 19,4%, в 2014-м — 21,6%, а в 2000-м — 36,9%. При этом растет пятилетняя выживаемость. Доля больных раком, которые после обнаружения заболевания жили пять и более лет, составила в 2019 году 56,6%, в 2018-м — 55,9%, в 2014-м — 51,1%, в 2000-м — 41,8%.

Кондратович подчеркнул, что лечение рака, включая химиотерапию, для больных предоставляется за счет бюджета. При некоторых видах рака используются лекарства не только белорусского и российского производства, но и других стран.

"Смертность от рака в Минске при росте заболеваемости уменьшается при существующих схемах лечения, когда большинство пациентов лечатся препаратами белорусского производства", — сказал главный врач МГКОД.

Отвечая на вопрос БелаПАН, почему в Беларуси отсутствует ряд оригинальных препаратов для проведения химиотерапии, за которыми пациенты вынуждены ездить за рубеж, чтобы приобрести их вместо белорусских дженериков, Кондратович сказал: "Когда люди не доверяют отечественным производителям, это очень плохо. Это признание в том, что они сами плохо делают свою работу. Кроме того, если кто-то хочет купить импортные препараты для химиотерапии, то стандартный курс лечения рака груди, который проводится раз в три месяца, стоит в пределах 400 рублей. Это не запредельная цена для жителей Минска. Ну а если в Беларуси нет каких-то импортных препаратов, это вопрос к аптечной сети. По настоянию пациента мы можем только выписать рецепт для приобретения препарата за рубежом".