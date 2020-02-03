Минск, 3 февраля. В Кремле считают маловероятным "сверхблизкое сближение" Беларуси и США, заявил журналистам 3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщает РИА Новости, на вопрос, не опасаются ли в Москве сверхблизкого сближения США и Беларуси после визита в Минск госсекретаря США Майкла Помпео, Песков ответил: "По сути, там вряд ли можно говорить о сверхблизком сближении". "Но в данном случае мы не можем комментировать и не хотим комментировать контакты наших партнеров с третьими странами. Это абсолютно суверенное право и реализация их суверенных отношений", — добавил пресс-секретарь Путина.

Майкл Помпео посетил Минск 1 февраля. Это был первый за последние 25 лет визит в Беларусь госсекретаря США. Помпео встретился с Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Он заявил, что американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам. Помпео также подтвердил возможность назначения посла США в Беларуси в ближайшее время. Госсекретарь сообщил, что Соединенные Штаты Америки будут рассматривать, какие санкции против Беларуси можно снять, но пока страны в своих отношениях "не дошли до этой точки". По его словам, единственный вариант для полного снятия американских санкций — это прогресс Беларуси в вопросах прав человека, свободы прессы и усиления роли гражданского общества.

После официальных переговоров госсекретарь США провел получасовую встречу с представителями гражданского общества Беларуси и посетил Парк высоких технологий, где ознакомился с передовыми разработками компаний-резидентов, которые работают на рынке Соединенных Штатов.