Предприятие "Гомельтранснефть Дружба" сообщило о ремонте нефтепроводов

Минск, 3 февраля. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" 3 февраля сообщило о проведении "ремонта дефектов" магистральных нефтепроводов Унеча — Мозырь и Мозырь — Брест, а также работах в рамках реконструкции технологических трубопроводов нефтеперекатывающих станций "Кобрин" и "Туров".

На НПС "Кобрин" выполняется капитальный ремонт технологических перемычек DN500 между насосными станциями №1 и №2. Работы по освобождению от нефти, демонтажу и подключению перемычек будут завершены к 6 февраля.

В рамках реконструкции технологических трубопроводов НПС "Туров" производится замена участка нефтепровода между задвижками №21А-№22А и тройника перед задвижкой №1А. Новый участок нефтепровода планируют подключить 7 февраля.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" продолжает ремонт дефектов на линейной части магистральных нефтепроводов Унеча — Мозырь и Мозырь — Брест, выявленных по результатам внутритрубной диагностики. Работы ведутся силами филиалов с установкой металлических и композитных муфт, а также заваркой внешних дефектов. Методы ремонта определены "по результатам дополнительного дефектоскопического контроля каждого дефектного участка нефтепровода". Исходя из степени опасности дефектов, методов ремонта и расположения мест повреждения трубопроводов на местности, принято решение о снижении режима перекачки на нефтепроводе Мозырь — Брест "с частичным выводом отдельных участков нефтепровода".

Также в феврале продолжатся работы по очистке и диагностированию трубопровода DN800 на участке Мозырь — Брест от НПС "Пинск" до 441-го км.

В январе предприятие "Гомельтранснефть Дружба" сообщало о ремонте участков нефтепровода Мозырь — Брест-3. Некоторые анонимные телеграм-каналы утверждали, что под прикрытием ремонта (проводился с 14 по 17 января) осуществлялся реверс нефти либо тестирование реверса. О возможности реверса как одного из альтернативных источников поставки нефти в условиях отсутствия контрактов с Россией ранее заявлял Александр Лукашенко.