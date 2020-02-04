04.02.2020 13:50 Фото
Встреча министров иностранных дел Беларуси и Литвы
4 февраля в Минске состоялась встреча министров иностранных дел Беларуси и Литвы Владимира Макея и Линаса Линкявичюса.
4 февраля в Минске состоялась встреча министров иностранных дел Беларуси и Литвы Владимира Макея и Линаса Линкявичюса.
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