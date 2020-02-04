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Дата распечатки: 04.02.2020 14:58
 
04.02.2020 13:50 Фото

Встреча министров иностранных дел Беларуси и Литвы

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4 февраля в Минске состоялась встреча министров иностранных дел Беларуси и Литвы Владимира Макея и Линаса Линкявичюса.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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