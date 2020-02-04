В конце этой недели должна состояться встреча Лукашенко с Путиным
Минск, 4 февраля. В конце этой недели планируется встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Об этом Лукашенко заявил журналистам 4 февраля во время посещения Добруша (Гомельская область), сообщает телеграм-канал "Пул Первого".
Последний раз Лукашенко и Путин встречались 20 декабря в Санкт-Петербурге. По итогам переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил журналистам, что Россия и Беларусь пока не достигли соглашения по нефти, газу и налоговой сфере.
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