Лукашенко о "сахарном деле": Такого в Беларуси еще не было

Минск, 4 февраля. Во время поездки в Добруш Александр Лукашенко прокомментировал так называемое "сахарное дело", сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

В конце января в СМИ появилась неофициальная информация о задержании директоров всех четырех сахарных заводов и руководителя Белорусской сахарной компании. Ни одно из силовых ведомств до сих пор не прокомментировало ситуацию.

"Они создали в Москве "прокладку" — торговый дом, поставили туда своих, — заявил Лукашенко. — С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов". "Такого в Беларуси еще не было", — подчеркнул глава государства.

По его словам, в ближайшие дни о подробностях "сахарного дела" сообщит КГБ. "Сладко точно не будет", — добавил Лукашенко.

ООО "Белорусская сахарная компания" (БСК) работает в Москве. Ее учредителями являются четыре крупнейших сахарных завода — ОАО "Городейский сахарный комбинат", ОАО "Скидельский сахарный комбинат", ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" и ОАО "Жабинковский сахарный завод".

Как сообщает официальный сайт БСК, стратегия компании "позволяет сокращать риски перенасыщения сахаром отдельных регионов, доставляя продукцию до конечных потребителей, тем самым сокращая количество посредников".

"Белорусская сахарная компания сотрудничает со многими крупнейшими дилерами и трейдерами на российском рынке, что позволяет охватывать широкий круг потребителей. В настоящее время мы успешно сотрудничаем с более 40 крупными компаниями во многих регионах России", — отмечается на сайте компании.