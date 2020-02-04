Лукашенко подтвердил задержание директоров предприятий сахарной отрасли

Минск, 4 февраля. Во время поездки в Добруш 4 февраля Александр Лукашенко подтвердил задержание руководителей предприятий сахарной отрасли и прокомментировал "сахарное дело".

Информация о задержании директоров четырех сахарных заводов и руководителя Белорусской сахарной компании появилась в СМИ в конце января. Ни одно из силовых ведомств до сих пор не прокомментировало ситуацию.

В беседе с журналистами, фрагмент которой был показан по телеканалу "Беларусь 1", Лукашенко рассказал, что директора заводов создали в Москве торговый дом (имеется в виду Белорусская сахарная компания), которому "по бросовым ценам" продавали белорусский сахар. Торговый дом, в свою очередь, продавал сахар по рыночным ценам, а разницу "взятками раздавали директорам заводов".

"Можно было через концерн ("Белгоспищепром". — БелаПАН.) договориться о цене и продать на рынке сахар, — сказал Лукашенко. — Нет, создали этот торговый дом, поставили туда своих. С этих заводов, допустим, в этом и прошлом году, по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали тем директорам заводов".

"Когда мне доложили (этот вопрос давно спецслужбы вели), что по дешевке продавали сахар этому торговому дому, часть этого сахара по увеличенной цене возвращалась в Беларусь... Может, сахар не вывозили в Москву, а документы шли туда, переоформляли и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой, а потом маржу делили на взятки. Это что — нормально? Я в детали не вникаю, там попались и с погонами люди. Я сказал: всех под метлу в камеру, всех!" — заявил Лукашенко.

По его словам, в ближайшие дни о подробностях "сахарного дела" сообщит КГБ. "Сладко точно не будет", — добавил глава государства.

ООО "Белорусская сахарная компания" (БСК) работает в Москве. Ее учредителями являются четыре крупнейших сахарных завода — ОАО "Городейский сахарный комбинат", ОАО "Скидельский сахарный комбинат", ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" и ОАО "Жабинковский сахарный завод".

Как сообщает официальный сайт БСК, стратегия компании "позволяет сокращать риски перенасыщения сахаром отдельных регионов, доставляя продукцию до конечных потребителей, тем самым сокращая количество посредников".

"Белорусская сахарная компания сотрудничает со многими крупнейшими дилерами и трейдерами на российском рынке, что позволяет охватывать широкий круг потребителей. В настоящее время мы успешно сотрудничаем с более 40 крупными компаниями во многих регионах России", — отмечается на сайте компании.