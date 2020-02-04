Лукашенко рассказал о предстоящей встрече с Путиным и прокомментировал белорусско-российские отношения

Минск, 4 февраля. Встреча с Владимиром Путиным планируется 7 февраля, сообщил журналистам Александр Лукашенко во время посещения Добруша (Гомельская область) 4 февраля. "Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений", — подчеркнул он.

"Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю — и об этом ему буду говорить открыто — некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения, мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры? Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

По его словам, Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом. "Но если вы пообещали за пять лет (когда "Белтрансгаз" купили) вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли", — добавил Лукашенко.

"Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите — пусть скажут нам об этом. И не кричат: "Ах, Помпео приехал! Завтра Трамп приедет... Что они будут делать?" — поинтересовался Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь как суверенная и независимая страна определяет, какую проводить внешнюю политику. "Или мы этим навредили России? Нет", — заявил белорусский руководитель.

"По поводу того, куда мы смотрим... Если кого-то из россиян это волнует, то они пусть посмотрят на своего двуглавого орла — они смотрят и туда, и сюда. А мы в центре. Поэтому мы смотрим, что происходит вокруг. И мы не Россия. Это "медведь" — огромная страна. Им можно смотреть на Восток, Запад и больше никуда. А мы, если только что-то прозеваем, то нашему орлу и голову открутят, и похоронят. Поэтому мы вокруг смотрим, мониторим и живем своим умом", — сказал Лукашенко.

Отвечая на вопросы журналистов, он коснулся переговоров о поставках энергоресурсов. "Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам", — сказал Лукашенко.

В России, по его словам, на такие предложения не соглашаются и за поставку нефти в Беларусь настаивают еще на существенной премии компаниям сверх того. "А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?" — поинтересовался глава государства.

Он отметил, что даже в российских СМИ, несмотря на пропаганду, появились и здравые голоса, которые говорят, что с белорусами так нельзя. "Притом мы же не просим у них никаких денег. Мы уже и кредиты им заплатили за прошлый год, не перекредитовывались. А если говорить по кредитам, то американцы им платят 1,5% за то, что они там валюту держат, а мы им платим от 4 до 6%. Счастье нам подарили — 1 миллиард долларов ежегодно мы России платим, они удачно разместили свои деньги", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что сейчас Беларусь не просит у России кредитов и предлагает сотрудничество. "Нет, не хочется. Хочется, понимаете, по-византийски по голове ударить и наклонить. Зачем это нужно?" — поинтересовался Лукашенко.

"Мы готовы сотрудничать, но это должно быть честно, прозрачно и искренне, — подчеркнул он. — Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе. Сегодня 127 долларов за 1 тыс. куб. м газа предложили. Спотовые цены в Европе — до 100 долларов газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите. Кто кого кормит — показывает товарооборот. У нас сегодня отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией 9 млрд долларов. То есть они у нас продают на 9 млрд больше, чем покупают. Так кто кого кормит? Специалисты это понимают. А идет пропаганда, начинают уже россиян настраивать против "батьки" Лукашенко и Беларуси. Зачем им это надо? Ушли те времена, когда кричали, что Лукашенко схватит шапку Мономаха".

"Поэтому не надо бояться. Надо налаживать отношения. Нам надо передать новому поколению то, что мы сделали, притом в достойном виде", — резюмировал Лукашенко.



По информации телеграм-канала "Пул Первого", встреча Лукашенко с Путиным состоится в Сочи.



Последний раз главы государств общались 20 декабря в Санкт-Петербурге. По итогам переговоров руководитель Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил журналистам, что Россия и Беларусь пока не достигли соглашения по нефти, газу и в налоговой сфере.



На пресс-конференции в Москве 19 декабря Путин заявил, что стоимость газа для Беларуси как для Смоленской области возможна при создании наднациональных органов.