27-я Минская международная книжная выставка-ярмарка

Около 400 экспонентов из 30 стран участвуют в 27-й Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая открылась 5 февраля в выставочном комплексе на проспекте Победителей.

Соединенные Штаты Америки — центральный экспонент, Российская Федерация — почетный гость форума.

На снимках:

2 — временная поверенная в делах США в Беларуси Дженифер Мур;

5 — посол России Дмитрий Мезенцев;

7 — государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота;

8—9 — посол Германии Манфред Хутерер;

11 — посол Австрии Алоизия Вёргеттер;

12 — министр информации Александр Карлюкевич;

13 — Александр Карлюкевич и настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный;

21 — руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина;

24 — заместитель министра информации Игорь Бузовский (справа);

25 — депутат Палаты представителей Лилия Ананич.