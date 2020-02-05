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Дата распечатки: 05.02.2020 16:55
 
05.02.2020 15:52 Фото

27-я Минская международная книжная выставка-ярмарка

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Около 400 экспонентов из 30 стран участвуют в 27-й Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая открылась 5 февраля в выставочном комплексе на проспекте Победителей.

Соединенные Штаты Америки — центральный экспонент, Российская Федерация — почетный гость форума.

На снимках:
2 — временная поверенная в делах США в Беларуси Дженифер Мур;
5 — посол России Дмитрий Мезенцев;
7 — государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота;
8—9 — посол Германии Манфред Хутерер;
11 — посол Австрии Алоизия Вёргеттер;
12 — министр информации Александр Карлюкевич;
13 — Александр Карлюкевич и настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный;
21 — руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина;
24 — заместитель министра информации Игорь Бузовский (справа);
25 — депутат Палаты представителей Лилия Ананич.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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