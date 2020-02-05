В Минске скончался народный артист Беларуси режиссер Борис Луценко

Минск, 5 февраля. 5 февраля после тяжелой и продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался народный артист Беларуси режиссер Борис Луценко, сообщает сайт Национального академического драматического театра имени Максима Горького.

Борис Луценко родился 16 сентября 1937 года в городе Майкоп Краснодарского края (Российская Федерация). В 1967 году окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт.

С 1967 по 1973 и с 1981 по 1982 год работал режиссером Национального академического театра имени Янки Купалы.

С 1973 по 1982 год возглавлял Государственный русский драматический театр Беларуси. "Золотым периодом Русского театра называют годы, когда Б.Луценко один за другим создал три шедевра, ставшие классикой белорусского театрального искусства, — отмечается в сообщении, размещенном на сайте Горьковского театра. — "Макбет" В.Шекспира (1974) был признан одной из лучших постановок этой пьесы в мире и получил Гран-при на фестивале в Штутгарте. Спектакль "Трехгрошовая опера" Б.Брехта (1976) пользовался огромной популярностью у зрителей. Спектакль "Трагедия человека" И.Мадача (1979) получил Гран-при на фестивале венгерской драматургии, и театр был приглашен на гастроли в Будапешт и Сольнак".

С 1982 по 1991 год Борис Луценко возглавлял Минский театр-студию киноактера. Под его руководством театр-студия киноактера был одним из самых посещаемых театров столицы.

С 1991 по 2008 год Луценко работал художественным руководителем Национального академического драматического театра имени Максима Горького, а с 2008 года по настоящее время — режиссером-постановщиком этого театра.

Прощание с народным артистом состоится 7 февраля в зрительском фойе Горьковского театра (начало в 12.00).