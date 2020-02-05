Мезенцев: Россия ждет от Беларуси убедительных расчетов ущерба от некачественной нефти

Минск, 5 февраля. Россия ждет от Беларуси убедительных расчетов ущерба, понесенного в результате поставки некачественной нефти, для выплаты компенсации, заявил журналистам 5 февраля в Минске посол РФ Дмитрий Мезенцев.

"Российская сторона ожидает документы, подтверждающие понесенный белорусской стороной ущерб от поставки некачественной нефти, — сказал он. — Это должны быть убедительные, подтверждающие ущерб документы, представленные белорусской стороной. Это должны быть убедительные расчеты, которые поддерживаются экспертным сообществом и, конечно, которые будут приняты российской стороной. По итогам совместного анализа этих документов будут выплачены те средства, которые компенсируют понесенный ущерб".

На ремарку о том, что, по заявлениям белорусской стороны, документы по загрязненной нефти уже были представлены, Мезенцев сказал: "Они были предоставлены, вот сейчас они должны пройти согласование. Я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы конфликт был исчерпан, и эта страница была перевернута".

В то же время дипломат подчеркнул, что РФ как государство не ответственно "за ряд шагов хозяйствующих субъектов, который привел к той сложной кризисной ситуации, которая характеризовала апрель прошлого года". "Государственный бюджет России ответственность за допущенный ущерб рядом хозяйствующих субъектов нефтяной сферы России не несет", — отметил он.

"Открытость, готовность к разговору по любым самым сложным вопросам многократно подтверждалась российской стороной — всеми без исключения членами российского правительства, хозяйствующими субъектами, партнерами. Рассчитывать, что что-то изменилось, совершенно не приходится. Российская сторона готова к диалогу по любому вопросу о двусторонних отношениях", — заверил Мезенцев.

В апреле "Белнефтехим" обнаружил в российской нефти повышенное содержание дихлорэтана и, чтобы избежать аварии на НПЗ, снизил переработку и экспорт нефтепродуктов. После того как принимать некачественное сырье отказались иностранные потребители, транзит по нефтепроводу "Дружба" был временно приостановлен, а в России возбудили уголовное дело по факту загрязнения нефти.

В мае Александр Лукашенко заявил, что из-за поставок некачественной нефти Беларусь потеряла "огромные деньги" — сотни миллионов долларов.

Оценкой ущерба от аварии на "Дружбе" занималась рабочая группа, созданная Беларусью и Россией. В концерне "Белнефтехим" рассчитывали до конца 2019 года получить компенсацию основной массы потерь из-за поставок в Беларусь загрязненной хлоридами российской нефти, однако этот вопрос до настоящего времени не решен.

Выступая в декабре в Палате представителей, премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что вопрос о компенсации ущерба в результате поставок грязной нефти обсуждается отдельно от интеграционных договоренностей между Беларусью и Россией. "Грязная нефть вынесена за скобки дорожных карт, по ней работа продолжается по отдельному треку, — сказал Румас. — У нас есть расчеты суммы компенсаций. Мне бы не хотелось их называть, чтобы не усложнять переговоры нашим переговорщикам. Мы надеемся, что все-таки в ближайшее время какая-то ясность в этом вопросе будет поставлена. До конца года или нет — здесь мне трудно сказать".

Россия 1 января прекратила поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия контрактов на 2020 год. Стороны до сих пор не могут договориться о цене поставок. Беларусь проводит комплексную работу по поиску альтернативных поставщиков нефти.