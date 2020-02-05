Делегация "Белнефтехима" проведет переговоры в Казахстане о поставках беспошлинной нефти

Минск, 5 февраля. Делегация концерна "Белнефтехим" 6 февраля проведет переговоры в Казахстане о поставках беспошлинной нефти, сообщила пресс-служба белорусского правительства со ссылкой на заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко.

По словам чиновника, соглашение о поставках казахстанских нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности, остались в основном административные процедуры. "Думаю, оно будет подписано в ближайшее время. Больше вопрос касается коммерческого блока: поставка с пошлиной либо без. Он находится на рассмотрении казахстанской стороны. Интерес белорусской понятен — беспошлинная поставка нефти. Это позволит максимально приблизить ее к стоимости российской нефти", — заявил Ляшенко.

Доставка сырья, по его словам, скорее всего будет осуществляться по нефтепроводу.

Представитель правительства также заявил, что Беларусь ожидает "стабилизации подходов от российских поставщиков нефти и газа". В конце недели пройдут переговоры "по поставкам и формированию цен на нефть и газ", сообщил чиновник. Кроме того, в феврале Беларусь передаст России полный пакет документов по компенсации из-за грязной нефти.

7 февраля ожидается очередной раунд переговоров Лукашенко и Путина по вопросам поставки российских энергоносителей в Беларусь. До конца февраля газ поставляется по ценам 2019 года, нефть РФ не продает с 1 января из-за отсутствия контрактов. Исключение составляет компания "Сафмар" близкого к Лукашенко бизнесмена Михаила Гуцериева.