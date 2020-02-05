Из Беларуси в Россию пытались ввезти рыбу с поддельным штампом Россельхознадзора на ветеринарном сертификате

Минск, 5 февраля. В Смоленской области пресечен ввоз из Беларуси более 19 тонн рыбной продукции, перевозившейся с использованием нелегальных схем поставки на российский рынок, сообщил Россельхознадзор.

4 февраля был остановлен грузовой автомобиль со свежеморожеными субпродуктами лосося. Согласно международной товарно-транспортной накладной место погрузки расположено в Копыльском районе Минской области, в то время как серия "02" ветеринарного сертификата соответствует Витебской области, отмечается в релизе.

Кроме того, к моменту осуществления контроля в пункте предварительного уведомления "Красная Горка" на ветеринарном сертификате уже был проставлен поддельный штамп Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям "Груз учтен".

Согласно этому сертификату производителем субпродуктов значилось могилевское ЧТУП "Сытый дом", получателем — ООО "Харвест" (Рязанская область). Досмотр доступной части груза выявил маркировочные этикетки СООО "Чизмастер". "Данный производитель исключен из Реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с территории одной стороны Таможенного союза на территорию другой стороны", — отмечает российское ведомство.

Транспортное средство с грузом задержано и находится на штрафстоянке, проводятся проверочные мероприятия. По завершении административного расследования груз "будет подлежать утилизации".