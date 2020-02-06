Гендиректор ХК "Динамо" Басков заявил о готовности клуба стать частным и обратился к бизнесу за инвестициями

Минск, 6 февраля. Генеральный директор ХК "Динамо" (Минск) Дмитрий Басков обратился к бизнесу за инвестициями, чтобы "стать первым частным хоккейным клубом в стране".

"Динамо" "с самого начала является передовым клубом Беларуси в том, что касается организации клубного хозяйства, маркетинговой и коммерческой деятельности", заявил Басков. "Мы, — продолжил он, — готовы взять еще один рубеж и в перспективе стать первым частным хоккейным клубом страны, при этом продолжая выполнять важнейшие государственные функции по развитию вида спорта и белорусских хоккеистов в интересах "Динамо" и национальной сборной".

Гендиректор, которого цитирует пресс-служба "Динамо", обратился "к представителям крупного бизнеса, международным компаниям, представленным на рынке Беларуси, к отечественным предпринимателям, среди которых немало болельщиков" клуба: "Мы открыты для инвестиционных предложений и готовы предоставить вам уникальные возможности для продвижения ваших брендов на рынках Беларуси и стран, входящих в Континентальную хоккейную лигу. Уверен, что совместно нам по силам создать клуб, которым будет гордиться вся Беларусь".

"В течение последних нескольких лет государственное финансирование клуба неуклонно и существенно снижалось, этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем", — отметил Басков. При этом коммерческая деятельность клуба "полностью компенсировать госфинансирование пока не способна".

"Модель частно-государственного партнерства видится нам перспективной для развития структуры клуба. Это видение разделяют и руководители спортивной отрасли Беларуси. Позитивный опыт в стране уже имеется: государство готово и уже создает условия для прихода частных инвесторов в спортивные клубы, и их приход позволяет клубам добиваться весомых спортивных результатов", — заявил Басков.

Кроме того, по его словам, в помощь клубу и последние решения Континентальной хоккейной лиги, которая планирует ввести жесткий и досягаемый для "Динамо" потолок зарплат, остановить гонку бюджетов. "В этом случае при поддержке заинтересованного коммерческого партнера мы сможем ставить перед "Динамо" самые высокие турнирные задачи, не просто участвовать в сильнейшей хоккейной лиге за пределами Северной Америки, но и претендовать на заметные позиции в турнирной таблице", — пообещал гендиректор клуба.

"Динамо" занимает предпоследнее 11-е место в Западной конференции КХЛ, досрочно потеряв шансы на выход в плей-офф.