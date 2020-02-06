Лукашенко: Ни один житель Беларуси не должен ощутить последствий от маневров наших партнеров

Минск, 6 февраля. Накануне встречи с Владимиром Путиным в Сочи Александр Лукашенко проводит совещание с руководством ключевых госорганов о работе топливно-энергетического комплекса Беларуси.

Сюжет о совещании был показан в выпуске новостей на телеканале "Беларусь 1".

"Требования известны: ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров, — сказал Лукашенко. — Все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и обеспечивать наши обязательства по контрактам на внешних рынках".

Видеофрагмент с совещания разместил также телеграм-канал "Пул Первого". Из него следует, что Лукашенко поручил "экономическому блоку правительства и правительству в целом" подготовить планы по "реагированию на любой возможный вызов", связанный с топливно-энергетической отраслью. "Главное — сохранить мир и спокойствие в стране, устойчивость экономики и уверенность граждан в завтрашнем дне", — предостерег Лукашенко.

"Пул Первого" приводит высказывания главы государства. Лукашенко, в частности, заявил, что сложности с поставками углеводородного сырья и продуктовые войны "стали привычными в последнее время", и потребовал от правительства планов по решению проблемных вопросов.

По словам главы государства, разногласия с Россией регулярно происходят на протяжении 13 лет, несмотря на "конкретные обязательства и подписи под документами". "В этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти — по два миллиона каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч — одна четверть", — констатировал Лукашенко.

На совещании было отмечено, что поиск "альтернативных поставщиков и надежных каналов" поступления углеводородного сырья продолжается.

4 февраля во время поездки в Добруш (Гомельская область) Лукашенко, анонсируя встречу с Путиным, заявил: "Я так понимаю — и об этом ему буду говорить открыто — некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения, мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры? Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос".

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь хочет "самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом". "Но если вы пообещали за пять лет (когда "Белтрансгаз" купили) вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли", — добавил он.

Отвечая на вопросы, касающиеся переговоров о поставках энергоресурсов, Лукашенко сказал: "Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить)? Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам".

В России, по его словам, на такие предложения не соглашаются и за поставку нефти в Беларусь настаивают еще на существенной премии компаниям сверх того. "А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?" — поинтересовался Лукашенко. Он отметил, что даже в российских СМИ, несмотря на пропаганду, появились здравые голоса, которые говорят, что с белорусами так нельзя.

Последний раз Лукашенко и Путин встречались 20 декабря в Санкт-Петербурге. По итогам переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил журналистам, что Россия и Беларусь пока не достигли соглашения по нефти, газу и в налоговой сфере.

На пресс-конференции в Москве 19 декабря Путин заявил, что стоимость газа для Беларуси как для Смоленской области возможна при создании наднациональных органов.