Лукашенко произвел кадровые перестановки в судейском корпусе
Минск, 6 февраля. Александр Лукашенко 6 февраля подписал Указ № 41 "О назначении и освобождении судей", сообщает пресс-служба президента.
Глава государства назначил Александра Федюкевича председателем Витебского областного суда, освободив его от должности заместителя председателя этого суда. Марина Надточей назначена заместителем председателя Гомельского областного суда, Сергей Николаев — заместителем председателя Минского городского суда, Ольга Полуян — судьей и председателем суда Могилевского района.
Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.
Глава государства также подписал указ № 42 "О присвоении квалификационных классов судьям".