Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/02/06/ru_1032053/
Дата распечатки: 06.02.2020 20:29
 
06.02.2020 19:16 Общество

Лукашенко произвел кадровые перестановки в судейском корпусе

Минск, 6 февраля. Александр Лукашенко 6 февраля подписал Указ № 41 "О назначении и освобождении судей", сообщает пресс-служба президента.

Глава государства назначил Александра Федюкевича председателем Витебского областного суда, освободив его от должности заместителя председателя этого суда. Марина Надточей назначена заместителем председателя Гомельского областного суда, Сергей Николаев — заместителем председателя Минского городского суда, Ольга Полуян — судьей и председателем суда Могилевского района.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.

Глава государства также подписал указ № 42 "О присвоении квалификационных классов судьям".

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 06 Февраль 2020, 20:29
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск