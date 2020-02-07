Румас: Правительство Беларуси заинтересовано в новых амбициозных проектах с ЕБРР

Минск, 7 февраля. Правительство Беларуси заинтересовано в новых амбициозных проектах с Европейским банком реконструкции и развития, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 7 февраля на встрече с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

"Со своей стороны я еще раз хочу заверить вас, что правительство Республики Беларусь всегда открыто к диалогу и заинтересовано в реализации новых амбициозных проектов, о чем и свидетельствуют наши результаты взаимодействия как в государственном, так и в частном секторах", — цитирует Румаса пресс-служба правительства.

Он подчеркнул, что "правительство высоко ценит сложившиеся конструктивные отношения с банком и рассчитывает, что в дальнейшем сторонам удастся их не только сохранить, но и углубить".

"Очень высоко ценим наше доверительное партнерство. Надеемся, что для банка Беларусь является надежным партнером, с которым может быть реализован не один знаковый проект", — сказал премьер-министр.

Говоря о диалоге с ЕБРР по приватизации "Белинвестбанка", Румас заверил, что белорусская сторона заинтересована в выработке наиболее оптимальных условий этой сделки, которые бы удовлетворили участников. Он предложил подробно обсудить этот вопрос на данной встрече.

Белорусское правительство также рассчитывает на успешную реализацию новой инициативы по строительству энергетической инфраструктуры в свободных экономических зонах. "Пилотный проект — подстанция "Черкасы" в Фаниполе для СЭЗ "Минск". Надеемся, реализация пилотного проекта поможет создать условия для привлечения новых инвестиций в СЭЗ "Минск". К сожалению, по этому проекту есть некоторое отставание от намеченных сроков, просил бы оказать поддержку, в том числе в плане проведения внутрибанковских процедур", — сказал Румас.

Глава белорусского правительства также обратился с просьбой к Чакрабарти поддержать белорусскую инициативу по проведению национальной инвестиционной сессии в 2020 году в Лондоне во время ежегодного заседания Совета управляющих ЕБРР. "Мы убеждены, что организация данного мероприятия позволит представить бизнес-сообществу возможности инвестирования в Беларусь. Как вы смогли убедиться на собственном опыте, Беларусь — страна, открытая для иностранных инвестиций, в которой созданы условия для эффективного ведения бизнеса", — добавил премьер-министр.

Сума Чакрабарти в свою очередь назвал беспрецедентным уровень сотрудничества ЕБРР с Беларусью за последние три года. Он уточнил, что за это время в экономику страны инвестировано более 1 млрд евро. Только в 2019 году реализовано 24 проекта в различных отраслях.

Как сообщает пресс-служба правительства, с начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 130 проектов в различных секторах экономики страны. В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд своей деятельности в Беларуси: банк вложил более 390 млн евро в 24 проекта в частном и государственном секторах.