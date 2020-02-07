В Сочи начались переговоры Лукашенко и Путина

Минск, 7 февраля. В Сочи начались переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате "один на один", сообщает телеграмм-канал "Пул Первого".

Изначально встречу глав Беларуси и России планировалось начать с переговоров в расширенном составе, но самолет с российской делегацией вылетел в Сочи с двухчасовым опозданием.



Лукашенко прибыл в Сочи накануне вечером. Его пресс-служба сообщала, что лидеры двух стран намерены обсудить "широкий комплекс вопросов, стоящих на повестке дня белорусско-российского сотрудничества".

Перед вылетом Лукашенко провел совещание по энергетическим вопросам, на котором поручил правительству подготовить планы по "реагированию на любой возможный вызов", связанный с топливно-энергетической отраслью, и в частности продолжать поиск альтернативных и надежных поставщиков нефти.



"Главное — сохранить мир и спокойствие в стране, устойчивость экономики и уверенность граждан в завтрашнем дне. Ни от одной программы мы отказаться не можем. И не только потому, что этот год — год экзаменов (в этом году в Беларуси должны пройти очередные президентские выборы. — БелаПАН.)", — подчеркнул Лукашенко.

"Требования известны: ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров. Все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и обеспечивать наши обязательства по контрактам на внешних рынках", — добавил глава государства.

Он отметил, что проблемы с поставками углеводородного сырья и продуктовые войны стали в последнее время привычными. Разногласия с Россией регулярно происходят на протяжении 13 лет, несмотря на "конкретные обязательства и подписи под документами", сказал Лукашенко. "В этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти — по два миллиона каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч — одна четверть", — сообщил он.