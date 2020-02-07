Россия будет поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года, поставки нефти будут идти по рыночным ценам (дополнено)

Минск, 7 февраля. Россия и Беларусь договорились о поставках российского газа Минску на условиях 2019 года. Что касается поставок нефти, то они будут идти по рыночным ценам, сообщил заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам переговоров в Сочи на уровне глав государств.

7 февраля в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко сперва успели пообщаться в формате один на один, затем сыграли в хоккей, после чего вернулись к обсуждению спорных вопросов в расширенном составе. Второй раунд переговоров длился около двух часов. По окончании встречи, которая прошла с участием членов делегаций, главы государств заявлений для прессы делать не стали.



Небольшое заявление сделал заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.



"Переговоры прошли в весьма позитивном ключе. Договорились продолжить консультации на уровне правительства, министерств и ведомств по совершенствованию механизмов интеграции. Что касается сотрудничества в нефтегазовой сфере, то мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года. Будем действовать в этом ключе", — приводит слова Козака телеканал ОНТ.



"Что касается поставки нефти, которая тоже была предметом обсуждения, мы будем оказывать содействие достижению соглашений между белорусскими потребителями и производителями нефти в нашей стране", — дополнил российский чиновник.



"Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли. Цены на сырую нефть формируются рынком и административно не регулируются. Это все останется. Но мы будем оказывать всяческое содействие достижению этих соглашений, чтобы обеспечить Беларусь необходимыми объемами нефти", — подчеркнул Козак.



Идею "углубленной интеграции" Беларуси и России Кремль впервые выдвинул в конце 2018 года. Российское руководство увязывает ее с ключевыми для белорусской экономики вопросами — ценообразования на рынке энергоносителей. В декабре 2019 года Владимир Путин заявил, что стоимость газа для Беларуси на уровне предприятий Смоленской области РФ (о чем настаивают в Минске) возможна лишь при создании наднациональных органов.



31 декабря минувшего года "Газпром" и правительство Беларуси подписали протокол о ценах на газ на январь—февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года. Согласно документам контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года. В январе—феврале Беларусь получает газ по цене 2019 года, которая составляет 127 долларов США за 1 тыс. куб. м.



Минск и Москва также не могут договориться по цене на поставляемую в Беларусь российскую нефть. Из-за отсутствия контракта Россия с нового года прекратила поставки нефти. Белорусское правительство ведет комплексную работу по поиску альтернативных поставщиков нефти.



Россия не поставляет нефть в Беларусь без премии к цене, которая составляет около 10 долларов за тонну. В Беларуси отказались ее платить, ссылаясь на то, что из-за налогового маневра цена российской нефти и так увеличилась. Сейчас она составляет 83% мировой.



С начала этого года белорусские НПЗ работают на минимальной загрузке, обеспечивая в первую очередь потребности в топливе на внутреннем рынке.