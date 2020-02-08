"Коммерсантъ": Белорусская делегация в Сочи просила газ по 94—100 долларов за тысячу кубометров

Минск, 8 февраля. Во время переговоров в Сочи 7 февраля белорусская делегация просила у российской газ по цене 100 и менее долларов за тысячу кубометров, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

"По данным "Ъ", белорусские переговорщики во главе со своим президентом настаивали на $100, и был среди них один, который уверенно произносил даже и цифру $94", — отмечает издание.

В итоге газ Беларуси до конца 2020 года будет поставляться по прошлогодней цене — 127 долларов за тысячу кубометров. Договоренность о такой цене ранее действовала только до конца февраля.

В то же время Минск не сумел добиться традиционной скидки при поставке нефти: заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что продажа сырья будет осуществляться по рыночным ценам, в противном случае придется вводить госрегулирование для нефтяной отрасли.

По мнению "Коммерсанта", для президента России Владимира Путина "важнее было не договориться о ценах на нефть, чем договориться о ценах на газ".

Со ссылкой на российских экспертов, летевших вместе с чиновниками на переговоры в Сочи, издание сообщило, что переход с российской на американскую нефть (при сохранении "интеграционной" цены на первую) обойдется Минску в 2 млрд долларов США ежегодно.

Как пишет "Коммерсантъ", "никто уже не намерен, судя по всему, склонять Александра Лукашенко к этой интеграции — все равно ведь понятно, что, если она вдруг и случится, с таким человеком потом хлопот не оберешься и тысячу раз пожалеешь, что когда-то решил держаться к нему поближе". Однако российские переговорщики летели в Сочи "в поисках хоть какой-то определенности, которую он после того, как каток покатился, ищет уже больше, чем кто бы то ни было другой".

"На самом деле, по данным "Ъ", все было решено уже в первой половине дня, когда президенты Белоруссии и России встречались один на один", — пишет газета.