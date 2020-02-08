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Дата распечатки: 08.02.2020 10:46
 
08.02.2020 10:07 Экономика, Финансы

Нацбанк реализовал возможность осуществления ряда административных процедур в электронном виде

Минск, 8 февраля. Национальный банк в рамках развития электронного правительства в Беларуси реализовал возможность осуществления в электронном виде административных процедур по включению юридических лиц в реестры лизинговых организаций, микрофинансовых организаций, форекс-компаний, получению дубликата свидетельства о включении в названные реестры, внесению изменений и исключению из них.

Как сообщает управление информации Нацбанка, данная возможность реализована через единый портал электронных услуг Общегосударственной автоматизированной информационной системы (ЕПЭУ ОАИС) https://portal.gov.by с использованием электронной цифровой подписи Государственной системы управления открытыми ключами для обеспечения целостности, подлинности и достоверности пересылаемых документов.

На указанном портале через личный кабинет пользователя юридические лица могут осуществить подачу (отзыв) заявлений на осуществление административных процедур с приложением копий соответствующих документов, проследить ход рассмотрения поданных заявлений, а также получить административное решение или уведомление о принятом решении.

"Внедрение возможности совершения указанных административных процедур в электронном виде позволит не только осуществлять дистанционную подачу заявлений на их совершение, но и сократить временные и финансовые затраты на пересылку корреспонденции, обработку документов. При этом повысится скорость принятия управленческих решений, безопасность и сохранность данных", — говорится в сообщении главного банка страны.

Подробная информация о технологии осуществления через ЕПЭУ ОАИС административных процедур Национального банка в электронном формате изложена в Руководстве пользователя, которое размещено на ЕПЭУ ОАИС, а также на сайте регулятора.

 

Алексей Орешко, БелаПАН.

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Суббота, 08 Февраль 2020, 10:46
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