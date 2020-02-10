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Дата распечатки: 10.02.2020 16:17
 
10.02.2020 15:47 Политика

Макей принял копии верительных грамот у нового посла Ирана

Минск, 10 февраля. Министр иностранных дел Владимир Макей 10 февраля принял копии верительных грамот у нового посла Ирана Саида Яри.

Макей и Яри обсудили "основные вопросы двусторонней повестки дня", сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Стороны отметили "существенные перспективы для развития взаимодействия во многих сферах".

Макей поздравил посла с назначением на ответственную должность и выразил надежду на дальнейшее укрепление и расширение дружеских отношений между двумя государствами, отмечается в релизе.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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