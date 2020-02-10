Вице-премьер Петришенко призвал печатные госСМИ перехватывать инициативу у сайтов и блогеров

Минск, 10 февраля. Печатные СМИ должны более пристальное внимание обратить на наполнение, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании коллегии Министерства информации по итогам 2019 года, сообщила пресс-служба правительства.

"Журналист должен уметь увидеть интересный факт или явление и рассказать о нем живо и увлекательно. А если это аналитическая статья, то она должна в первую очередь быть написана грамотным и понятным языком. Если мы не расскажем о проблеме, то о ней на уровне страны расскажут на популярном интернет-сайте, на уровне региона — блогеры. Поэтому нам необходимо перехватить инициативу, в том числе и в интернете", — призвал чиновник.

По его мнению, сегодня, когда стремительно развиваются социальные медиа, традиционным СМИ необходимо прилагать максимум усилий не только для того, чтобы удержать свою аудиторию, но и ее расширять. "В этой работе нельзя ограничиваться только сайтами. Издания, в первую очередь региональные, должны работать в соцсетях, создавать свои сообщества", — призвал Петришенко.

Как отмечается в релизе, вице-премьер "обозначил задачи, которые стоят сегодня перед государственными средствами массовой информации". У основных телеканалов их три: "к концу года они должны обеспечить в ежемесячном объеме вещания программ объем национального контента не менее 30%", "продвигать контент через интернет" и создать "действенную систему медиаизмерений" в связи с "неэффективной системой взаимодействия рекламодателей и телеканалов". Существенно снизились доходы телеканалов, как следствие — их финансово-экономические показатели в целом, отметил Петришенко. "Нужно знать свою аудиторию, ее запросы, а уж потом строить тактические планы и вырабатывать стратегии", — считает он.

По словам чиновника, в ближайшее время необходимо завершить создание Ассоциации радиовещателей, ускорить развитие национальной сферы радиовещения.