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Дата распечатки: 10.02.2020 19:20
 
10.02.2020 18:58 Общество

Вице-премьер Петришенко недоволен нейтральной подачей в СМИ информации о деятельности министерств

Минск, 10 февраля. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко недоволен нейтральной подачей в СМИ информации о деятельности министерств. 

"Информация о деятельности министерств, которая подается в СМИ, носит по большей части нейтральный характер. Вижу в этом недостаточно эффективную информационную работу самих госорганов. Не используются возможности массмедиа для формирования собственного положительного имиджа. То же касается и наполнения сайтов госорганов. Нет пояснений компетентных должностных лиц и экспертных мнений, недостаточно справочной информации", — заявил чиновник на заседании коллегии Министерства информации 10 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Петришенко также заявил, что учредители местных СМИ пустили на самотек острые кадровые вопросы. Министерству следует жестко поставить вопрос перед учредителями местных газет: в течение 2020 года всем руководителям региональных государственных СМИ, не имеющим журналистского образования, повысить квалификацию, пройти обучение на соответствующих курсах, сказал Петришенко. Облисполкомы и райисполкомы должны "создать все необходимые условия для привлечения в районные газеты молодых журналистов".

Чиновник отметил, что в 2019 году в отрасли снизилась рентабельность продаж, товарооборот, чистая прибыль уменьшилась почти на 7%. Три организации, входящие в систему Мининформа, не обеспечили безубыточный уровень работы. "Который год, к примеру, притчей во языцех остается деятельность ОАО "Могилевсоюзпечать". Его неплатежеспособность уже приобрела устойчивый характер. На 1 января 2020 года чистый убыток от его деятельности увеличился чуть ли не в 50 раз — с 19 до 900 тыс. рублей", — заявил Петришенко.

БелаПАН.

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